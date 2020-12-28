اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 5 ساعات الأربعاء المقبل

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:43 م
قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 5 ساعات الأربعاء المقبل محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق2020/12/30 وحتى الساعة الثانيه ظهراً.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ببعض الأعمال بتوسعات محطة مياه كوم أشفين المرشحة. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


قطع المياه بقليوب

قطع مياه الشرب

مياه القليوبية

اخبار القليويية

اخبار مصر

محطة مياه كوم أشفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركة مياه القليوبية تطهر مواقع العمل وتقرر خفض العمالة لمواجهة كورونا

الخميس، 24 ديسمبر 2020 09:29 ص

"مياه القليوبية" تواصل تعقيم مواقع العمل بالشركة لمواجهة كورونا.. صور

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 06:36 م

رئيس مياه القليوبية يفتتح فرعا جديدا للمعامل بكفر شكر للتأكد من جودة المياه

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 12:01 م

مياه القليوبية تلجأ لتصنيع أغطية البلاعات بالخرسانة المسلحة لمواجهة سرقتها

الأحد، 06 ديسمبر 2020 09:24 م

رئيس شركة مياه القليوبية يشدد على سرعة إنهاء ودخول بلاعات صرف الأمطار للخدمة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:22 م

رئيس مياه القليوبية يناقش نقل وتعديل المرافق المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة