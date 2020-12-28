قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب 5 ساعات الأربعاء المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق2020/12/30 وحتى الساعة الثانيه ظهراً.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ببعض الأعمال بتوسعات محطة مياه كوم أشفين المرشحة. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.