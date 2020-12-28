اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:32 م
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ضبط 6 منشآت غذائية بدون ترخيص و إعدام أغذية للتغير فى الخواص بالدقهلية.. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:00 م
ضبط 6 منشآت غذائية بدون ترخيص و إعدام أغذية للتغير فى الخواص بالدقهلية.. صور جانب من الحملات
الدقهلية شريف الديب

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وجه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة بوضع خطة للمرور على كافة المطاعم والنوادى والكافيهات والفنادق، للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وتم المرور اليوم على 6 منشآت غذائية وتلاحظ انها تدار بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر جنح صحية لوجود مخالفات فى هذة المنشأت ولنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات، كما تم إعدام 130 كجم مواد غذائية مختلفة للتغير فى الخواص الطبيعية كما تم سحب عينات أغذية مطهيه متنوعة، وإرسالها  للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية. 

وشدد وكيل الوزارة، على تكثيف هذه الحملات وخصوصا فى المحلات التى تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا فى نقل الكثير من الأمراض، وأكد وكيل الوزارة على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

 

أحد المطاعم
أحد المطاعم

 

مراقبة الأغذية
مراقبة الأغذية

 

منشآت غذائية
منشآت غذائية

 


صحة الدقهلية

أغذية فاسدة

حملات على المنشآت الغذائية

الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية

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