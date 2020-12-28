سفراء الاتحاد الأوروبى يجمعون على تطبيق مؤقت لاتفاقية التجارة والتعاون

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2021.

وكانت بريطانيا قد أبرمت الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه وذلك قبل سبعة أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

وتوصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن علاقاتهما التجارية في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بعد 11 ساعة من المحادثات ، التي بدأت مساء الأربعاء ، وشهور من المفاوضات ، الأمر الذى رحبت به أسواق الأسهم الأوروبية والجنيه الإسترليني محققين "قفزات كبيرة" صباح الخميس.

وأعلن بوريس جونسون عن صفقة تجارية وأمنية تاريخية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مكالمة هاتفية مع أورسولا فون دير لاين عشية عيد الميلاد هذا الصباح، بعد أربع سنوات ونصف من اختيار بريطانيا مغادرة الكتلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 660 مليار جنيه إسترليني سنوياً وسوف تحمي الوظائف في جميع أنحاء هذا البلد من خلال السماح ببيع البضائع بدون رسوم جمركية وحصص في الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن اتفاق بريكست ينهي سلطة المحكمة الأوروبية وأن الاتفاق بشأن بريكست سيخلق وظائف في كل القارة الأوروبية.