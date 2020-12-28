رئيس وزراء السودان يطلع على الأوضاع الأمنية في القضارف وجهود إيواء اللاجئين

(أ.ش.أ)

أطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على سير أداء حكومة ولاية القضارف (شرق السودان)، واستقرار العمل بالولاية، بالإضافة لجهود تطوير المؤسسات، والأوضاع الأمنية في الولاية وجهود وتأثيرات إيواء اللاجئين الاثيوبيين.

كما ناقش رئيس وزراء السوداني، خلال استقباله اليوم والي ولاية القضارف الدكتور سليمان علي موسى، رغبة حكومة الولاية في تحويل أسواق المحاصيل بالولاية إلى بورصة عالمية للسلع.

وأوضح والي ولاية القضارف، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه أطلع رئيس الوزراء على جهود الحفاظ على السلم الاجتماعي في الولاية من خلال مبادرات التعايش السلمي واللقاءات مع الإدارات الأهلية والنُظّار بالولاية.

وأضاف أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء، تطرق إلى المشروعات الممولة اتحاديا بالولاية والتي توقفت، لافتا إلى أنه قدم لرئيس الوزراء تقريرا حول جهود حصر الأنشطة الاقتصادية بهدف زيادة حجم إيرادات الولاية، علاوة على جهود مكافحة الفساد وتفكيك تمكين النظام السابق بالولاية.

وأشار والي القضارف إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية في ولاية القضارف وتأثيرات وجهود إيواء اللاجئين الإثيوبيين الذين يتواصل تدفقهم للسودان، وفاق عددهم 50 ألف لاجئ حتى اليوم.

واشتكى ضعف استجابة المنظمات الإغاثية في تجهيز معسكرات اللاجئين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وعد بالعمل في إتجاه تحسين الاستجابة.