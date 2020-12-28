رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عمداء كلية التجارة والزراعة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التجارة والزراعة.

وأكد الدكتور "السعيد"، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرا إلى أن لجنة اختيار عميد كلية التجارة ضمت كلا من الدكتورة سهير شعراوي الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة، والدكتور أحمد عبد الرحيم زردق الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد، بينما ضمت لجنة اختيار عميد كلية الزراعة كل من الدكتور محمد بدير الأستاذ المتفرغ بقسم الألبان، والدكتور صلاح مصطفى الأستاذ المتفرغ بقسم الكمياء الحيوية.

من ناحية أخرى استمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكليتين ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة