اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عمداء كلية التجارة والزراعة.. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:28 م
رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عمداء كلية التجارة والزراعة.. صور الدكتور جمال السعيد- رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التجارة والزراعة.

وأكد الدكتور "السعيد"، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرا إلى أن لجنة اختيار عميد كلية التجارة ضمت كلا من الدكتورة سهير شعراوي الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة، والدكتور أحمد عبد الرحيم زردق الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد، بينما ضمت لجنة اختيار عميد كلية الزراعة كل من الدكتور محمد بدير الأستاذ المتفرغ بقسم الألبان، والدكتور صلاح مصطفى الأستاذ المتفرغ بقسم الكمياء الحيوية.

من ناحية أخرى استمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكليتين ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة

رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة

 

لجنة اختيار عمداء كليتى الزراعة والتجارة ببنها
لجنة اختيار عمداء كليتى الزراعة والتجارة ببنها

 


جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

اختيار عمداء كلية التجارة والزراعة

لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها

زراعة بنها

تجارة بنها

جمال السعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنها: حريصون على ربط البحث العلمى بالصناعة لتحقيق التنمية

الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:35 م

هاجر الجروانى أول فتاة تفوز بمنصب الأمين العام المساعد فى جامعة بنها.. صور

السبت، 26 ديسمبر 2020 10:47 ص

بروتوكول تعاون بين جامعتى بنها والدلتا التكنولوجية لتبادل الخبرات

الخميس، 24 ديسمبر 2020 03:46 م

رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها الجديد يكشف أول مهامه لخدمة زملائه

الخميس، 24 ديسمبر 2020 03:13 م

محمد الرفاعى رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بنها و"الجروانى" أمينا مساعدا

الخميس، 24 ديسمبر 2020 02:25 م

رئيس جامعة بنها يصدر قرارات تعيينات جديدة بالكليات.. تعرف عليها

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 10:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة