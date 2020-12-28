جو بايدن: فريقى يعمل فى ظروف صعبة وإدارة ترامب لا تقدم لنا كل المعلومات

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، خلال كلمته: "فريقى عمل فى ظروف صعبة فى ظل جائحة كورونا"، مشيرا إلى التحديات التى يواجهها، مثل زيادة أعداد الإصابات المتوقعة خلال الأيام القادمة؛ بسبب موسم العطلات.

وأكد بايدن أنه لا يلقى الدعم المطلوب من الإدارة الحالية للرئيس ترامب، وقال: "نحن لا نحصل على كل المعلومات التى نحتاجها من الإدارة الحالية"، مشددا على ضرورة تحرك الشعب الأمريكى كأمة واحدة؛ لمواجهة التحديات المختلفة.

ويلقى الرئيس المنتخب جو بايدن كلمة، بعد تلقيه إحاطة من أعضاء فرق مراجعة وكالته للأمن القومى والسياسة الخارجية.

وأخبر مسؤول انتقالى شبكة CNN أن الإحاطة ستركز بشكل كبير على نتائج فرق المراجعة، منذ البداية المتأخرة لعملية الانتقال الرسمية، وأن ملاحظات بايدن ستكون بمثابة نظرة عامة واسعة على بعض هذه النقاط الرئيسية، وسوف يكون الإيجاز أقل عن العناوين الرئيسية المحددة فى الأخبار، ولكنه يركز بشكل أوسع على الصحة المؤسسية للبلاد والعافية على جبهات الأمن القومى والسياسة الخارجية.

وتعهد بايدن باتباع نهج مختلف بشكل ملحوظ فى الحكم عن الرئيس دونالد ترامب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.