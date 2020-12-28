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انهيار حائط لعقار آيل للسقوط بحى غرب أسيوط .. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:05 م
انهيار حائط لعقار آيل للسقوط بحى غرب أسيوط .. صور رئيس حى غرب اسيوط وقوات الشرطة
أسيوط - هيثم البدرى

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شهد عقار آيل للسقوط، مكون من 3 طوابق منذ قليل، انهيار جزئى لحائط بحى غرب أسيوط ، خلف قسم شرطة أول أسيوط ، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المنزل واتخاذ اللازم لحماية المواطنين والمارة 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم أول أسيوط يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بوجود منزل آيل للسقوط بدرب الغنامه خلف القسم بحى غرب وحدوث انهيار جزئى به

وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة ومحمد بشير رئيس حى غرب، وأفراد الإدارة الهندسية، ومسئول الأزمات بالحى، وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم إسلام زكريا إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن المنزل منزل مكون 3 طوابق دور أرضى ودورين علوين وبه حوائط حاملو وخشب وعروق 

وحدث انهيار جزئى للحائط من الناحية الغربية، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإداره الهندسية، وتم عمل كردون أمنى حول العقار لحماية المواطنين والمارة بالشارع، وجارى رفع آثار إنهيار المنزل وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

 

العقار المنهار منه الحائط
العقار المنهار منه الحائط

 

رئيس حى غرب اسيوط وقوات الشرطة
رئيس حى غرب اسيوط وقوات الشرطة

 

قوات الامن أمام العقار
قوات الامن أمام العقار

 


انهيار حائط عقار

اسيوط

مدير امن اسيوط

مركز شرطة قسم اول اسيوط

حى غرب أسيوط

قوات الحماية المدنية باسيوط

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