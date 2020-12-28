انطلاق مبادرة من أهالى قرية خلوة الشرفا بالشرقية لتوفير أنابيب أكسجين لمصابى كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأ أهل الخير من شباب قرى محافظة الشرقية بتقديم مبادرات للخير للمساهمة فى علاج الفقراء المصابين بفيروس كورونا من خلال شراء عدد من أنابيب الأكسجين وكميات من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

فى قرية خلوة الشرفا مركز ابو كبير محافظة الشرقية قام القادرين من الشباب ورجال الأعمال بتوفير17 أنبوبة اكسجين بالإضافة إلى 4 أجهزة لقياس الأكسجين فى الدم و5 منظمات للأنابيب.

وأضاف أحد شباب القرية المشتركين فى المبادرة أن الفكرة طرحت نفسها بعد إصابة أحد أهالى القرية بفيروس كورونا وساءت حالته واحتاج للتنفس بالأكسجين وحاولنا بشتى الطرق إنقاذه ولم نستطيع ففكرنا فى شراء أنابيب الأكسجين وكل ما يلزم للمصابين بفيروس كورونا، حيث أن عدد الاصابات بالقرية بلغ 4 إصابات يحتاجون جميعا للتنفس بالاكسجين فقمنا بتجميع مبلغ 70 الف جنيه من القادرين من أهالى القرية وقمنا بشراء الأنابيب وكل ما يلزم من أدوية .

وأكد أحد شباب القرية أنهم يقومون بالمتابعة مع الأطباء المشرفين على علاج الحالات المصابة لتوفير العلاجات والجو الصحي المناسب ويتابع احمد محمد شحاتة الفنى الصحى بالقرية الحالات ويقوم بوصف حالتهم الصحية للأطباء لافتا أن معظم التواصل مع الأطباء يكون عبر الواتس آب .

وأشار أهالى القرية أنه تم توصيل أنابيب الأكسجين إلى الحالات المصابة داخل منازلهم وتم تركيبها لهم ليتنفسوا صناعيا عن طريق فنى التمريض ابن القرية.