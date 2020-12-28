الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن استغلال ملف تايوان للتدخل فى شؤون بكين

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن على الولايات المتحدة أن تكف عن استغلال ملف تايوان للتدخل في شؤون الصين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتعلق بالعلاقات مع تايوان.

وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتلك التصريحات في إفادة صحفية يومية في بكين.

وكانت قد حثت الصين اليوم الاثنين الولايات المتحدة على الكف عن استغلال قضية هونج كونج للتدخل في شؤونها الداخلية بعد أن دعت السفارة الأمريكية إلى إطلاق سراح 12 هاربا من هونج كونج يخضعون للمحاكمة في شنجن.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين في بيان اليوم الاثنين إن ما "اعتبر جريمة" لهؤلاء الفارين هو "الهرب من الطغيان" وإن الصين لن "تتوانى عن فعل أي شيء" لمنع مواطنيها من البحث عن الحرية في أي مكان آخر.