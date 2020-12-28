الشرقية تستعد لتطوير 25 قرية بمركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية-إيمان مهنى

تستعد محافظة الشرقية، لتنمية و تطوير 65% من قرى مركز الحسينية، ضمن القرى الأكثر احتياجاً، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأوضحت المحافظة أن القرى التى سيشمل التطوير عددها 25 قرية ضمن 41 قرية من قرى المركز، والتى سيتم خلالها إنشاء البينة التحتية لها كمامات صرف صحى ومياه شرب ومدارس وتوصيل الغاز الطبيعى وإعادة تطوير شبكة كهرباء و الاتصالات.

والقرى هى : الاخيوة، قبوله، جزيرة سعود، السماكين الغرب، و السماكين الشرق، مالكين البحرية و المالكين الغرب، المناجاة الكبرى و الصغرى، قرى بحر البقر 2 و 3 و 4 و 5، منشية راغب و منشية ابوعامر، منشية مصطفى خليل، منشية بشارة، الصالحية 3 و الصالحية 7 و الصالحية البساتين، و الحجازية و الحمادين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى لتشمل 1381 قرية فى نطاق 50مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالاضافة الى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.