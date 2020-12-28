الخارجية الإسبانية: لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إنه لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق صادق أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 على الاتفاق التجاري وتطبيقه بداية يناير مع بريطانيا بشأن مرحلة ما بعد "بريكست"، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متعددة.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن خطط بريطانيا لإعادة تأسيس روابط أمنية وسياسية مع الاتحاد الأوروبى، والتى تجمدت خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجارى، ربما لن يتم إحيائها أبدا، مع تركيز السياسة الخارجية لبريطانيا على الراوبط الثنائية فى أوروبا وتطوير تحالفات جديدة فى الشرق الأوسط ومنطقة الهند والباسفيك.