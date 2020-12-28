إصابة نائب رئيس البرازيل بفيروس كورونا وتسجيل 344 وفاة جديدة

ريو دى جانيرو (رويترز)

ذكر مكتب هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلى، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، بينما سجلت البلاد 344 وفاة جديدة بكوفيد-19.

وموراو هو أحدث مسؤول برازيلى كبير يصاب بالفيروس. فقد أصيب الرئيس جايير بولسونارو، المشكك البارز فى فيروس كورونا، فى يوليو وتعافى.

وقال مكتب نائب الرئيس فى بيان إن نتائج الفحوص التى خضع لها موراو جاءت إيجابية وإنه سيعزل نفسه فى جابورو، مقر إقامته الرسمي.

وفى إطار منفصل، قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد إنها سجلت 18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة مرتبطة به خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و19139 وفاة جراء الفيروس.