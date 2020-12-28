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أردوغان يدعم جماعات الإرهاب لتحقيق هيمنة تركيا على المنطقة العربية..فيديو

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 08:00 ص
أردوغان يدعم جماعات الإرهاب لتحقيق هيمنة تركيا على المنطقة العربية..فيديو رجب طيب اردوغان
كتب محمود العمري

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كشف تقرير عن تفاصيل التعاون المستمر بين أردوغان ونظامه وبين الجماعات المتطرفة في إدلب، وعلى رأسها جبهة النصرة، والتي تستخدمها تركيا من أجل تنفيذ مخططات أردوغان في المنطقة، أن الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب كانوا وسط الجماعات الإرهابية هناك. 
 
 
وأضاف التقرير أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال في سوريا وليبيا بل والمنطقة، من أجل تنفيذ المشروع التركي هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والمليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة، لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التي يخوضها أردوغان في سوريا حصدت العديد من الخسائر في صفوف قواته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تركيا

اردوغان

الفشل التركي

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