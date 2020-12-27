10 قرارات هامة لرئيس جامعة المنيا لمواجهة كورونا .. تعرف عليها

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر " اليوم السابع " قرار جامعة المنيا ، الذى حمل رقم 2027 ، والذى أصدره الدكتور مصطفى عبد النبى لمواجهة فيروس كورونا فى الموجة الثانية ، فى 10معلومات .

1- يمنح العاملين فى الجامعة بداية من اليوم 26 ديسمبر إجازة تبادلية يوم عمل ويوم إجازة حتى بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بما لا يخل بسير الاستعداد للامتحانات وطبقا لرؤية النواب وعمداء الكليات .

2- يقسم العاملين بالجامعة إلى مجموعتين بنات يقل عدد الحضور عن 50% فى كلية أو إدارة، وبما لا يمس بسير العمل.

3- يستنثى من القرار كل العاملين بإدارة الخدمات الطبية وإدارة المدن الجامعية والإدارة العامة لشئون المقر والحدائق، والإدارة العامة الهندسية .

4- يعطل العمل بهذا القرار خلال فترة الامتحانات، ويتم النظر فى إعادة العمل بالقرار بعد الامتحانات .

5- لا يسمح بأى أنواع الإجازات عارضة أو اعتيادية طول فترة تواجد الموظف فى العمل فى ظل العمل بالتناوب .

6- يتم تحديد فترات العمل بالتناوب فى الكلية أو الإدارة من خلال جدول يتم توقيع جميع الموظفين عليه.

7- ممنوع منعا باتا التصاريح الشخصية خلال فترة التناوب.

8- منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15يوم من تاريخ عودته، حجر صحى .

9- يمنح الموظف المصاب بفيروس كورونا المستجد إجازة لاتقل عن 14 يوم وتجدد بدون حد أقصى بعد تقديم الأوراق الدالة على إصابته .

10- التزام كافة العاملين بارتداء الكمامة تبدأ من أو يوم العمل حتى نهايته .