مصور البيت الأبيض الأسبق يهاجم ترامب بسبب الإصابات بكورونا فى فلوريدا

كتب آسر أحمد

حرص بيت سوزا، مصور البيت الأبيض السابق، على توجيه الاتهامات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بسبب طريقة تعامله مع إزمة فيروس كوورنا في ولاية فلوريدا، التى سجلت أكثر من 1.25 مليون إصابة بالفيروس القاتل، ووفاة حوالى 21134 شخص.

ونشر مصور البيت الأبيض الأسبق، مجموعة صور للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في عام 2021، في ويست بالم بيتش وبحيرة بوينا فيستا، ليقارن طريقة تعامل أوباما مع الأمريكيين أمام معاملة ترامب لمحللة بيانات وزارة الصحة في فلوريدا التي اقتحمت قوات الشرطة منزلها منذ ايام بسبب نشرها لحقائق الاصابات على حد قوله.

وعلى جانب آخر، صرح طبيب البيت الأبيت أنتوني فاوتشي، بأن الولايات المتحدة تتجه نحو أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، حيث يرى الأمريكيون آثار تحركات السفر في العطلات.

وقال فاوتشي، عضو فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا للرئيس ترامب، إنه يتفق مع تحذير الرئيس المنتخب جو بايدن من أنه من المتوقع أن ترتفع الحالات نتيجة تجمع العائلات في موسم العطلات.

وأضاف فاوتشى: "نظرًا لأننا انتقلنا من أواخر الخريف إلى أوائل الشتاء ، فإن الأرقام مقلقة حقًا".

وتابع قبل أن يضيف لقاءات عيد الميلاد: "مع وجود أكثر من 120 ألفًا في المستشفى، نحن حقًا في مرحلة حرجة، على الرغم من أننا ننصح بغير ذلك ، الا انه سيحدث."