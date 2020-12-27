محافظ الشرقية : تلقينا 226 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن اجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة فى بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقرى بلغت 226 ألف و 441 طلباً مشيداً بإقبال المواطنين ورغبتهم فى التصالح وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون .

وشدد المحافظ ، على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق دائرة المحافظة وسرعة البت فيها والحفاظ على الأراضى التى جرى استردادها وعدم السماح بالتعدى عليها مره أخرى.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى ، والمهندسة لبنى عبد العزيز ، نائبى المحافظ، وسعد الفرماوى ، السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وطالب المحافظ المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح فى مخالفات البناء قبل الإنتهاء من المدة المحددة حتى نهاية الشهر الجارى طبقاً للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة وللإستفادة من حزمة التيسيرات التى تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر فى التصالح والتقنين ، مؤكدا إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لإنهاء هذين الملفين الهامين لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة القانون وللحفاظ على حق الدولة والشعب.