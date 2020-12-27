محافظ أسيوط يعلن دعم ذوى الهمم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع.. صور

أسيوط فريق المحافظات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال السنوى لذوى الهمم والذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة بالتعاون مع كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة وذلك بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعمليات تعقيم وتطهير مستمرة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والعميد أركان حرب محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وضياء مكاوى وكيل وزارة الثقافة بأسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم وأيمن محروس رئيس حى شرق وضياء مكاوى مدير عام فرع الثقافة بأسيوط وخلف عمار مدير منطقة الفتوى والوعظ والإعلام الدينى والدكتورة رحاب الداخلى رئيس قسم الاعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة ولفيف من ممثلى وأعضاء الجمعيات الأهلية وجمعيات ذوى الهمم بالمحافظة.

وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل الاحتفالية وتخصيص فريق من مديرية الصحة لقياس درجة الحرارة والضغط والسكر والتعقيم بالكحول قبل الدخول للحديقة كما خضع المحافظ لهذه الاجراءات أيضا وتم الحرص على استقبال 25% من القدرة الاستيعابية للمكان للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى مع تعقيم المكان قبل الاحتفالية.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتوزيع عدد 15 كرسى متحرك وأجهزة تعويضية على الأشخاص المستحقين من ذوى الهمم وفقًا لأبحاث مديرية التضامن الاجتماعى مقدمة من جمعية الاورمان فضلًا عن توزيع بعض الأجهزة التعويضية والكراسى المهداة من بعض مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الراعية للاحتفال ثم قام المحافظ ومرافقوه بإفتتاح معرض الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة لبعض المنتجات والمشغولات اليدوية من أعمال بعض الأشخاص ذوى الهمم ثم شاهد بعض منتجات مصنع الأطراف الصناعية التابع لمديرية التضامن الاجتماعى فضلًا عن منتجات مستلزمات التعقيم والتطهير والكمامات ثم استكمال باقى فقرات الحفل بالصالة المكشوفة بمرسى حورس والتى بدأت بالسلام الجمهورى ثم كلمة الترحيب لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى والتى طالب فيها بتضافر الجهود لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع بالتعاون والشراكة بين كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية ثم استعراض لبعض الفقرات الفنية للطلاب من ذوى الهمم من مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وبعض الجمعيات الأهلية ثم عرض لفرقة التنورة التابع لمديرية ثقافة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على الدعم الذى توليه القيادة السياسية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم فى كافة القطاعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم معلنًا دعمه الكامل لقضاياهم وايجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية والتأكيد على فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع ويضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مطالبًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بفتح أسواق ومعارض دائمة ومتنقلة لتسويق منتجات ذوى الهمم وتشجيعهم على العمل والتمكين الاقتصادى والاجتماعي.



محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم



محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم



محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم



محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم