محافظة قنا تخصص خط ساخن لتلقى استفسارات حالات الاشتباه بكورونا

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن تخصيص الخط الساخن 15541 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى واستفسارات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بهدف التيسير على المواطنين في الابلاغ عن أي حالات اشتباه للاصابة بالفيروس وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ قنا، متابعته المستمرة لموقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والجهود المبذولة من كل القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لمواجهة هذه الجائحة، وكذا توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات المختلفة، والتزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات.

وشدد اللواء أشرف الداودي، على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والمغلقة وداخل وسائل النقل الجماعي، والمنشآت الحكومية والخاصة.