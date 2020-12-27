طالب يبتكر جهاز رى هوائى يوفر المياه ويعمل على رش المبيدات

المنوفية - محمد فتحى

قال محمد رضا عبد العزيز والمقيم بإحدى قرى محافظة المنوفية طالب بالفرقة الثالثة قسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، جامعة الأزهر فرع أسيوط قدمت على براءة اختراع لجهاز الرى الهوائى فى أكاديمية البحث العلمى التابعة لوزارة الدولة لشئون البحث العلمى تحت رقم إيداع 2019/182.

وأكد محمد رضا عبد العزيز والمقيم بأحدى قرى محافظة المنوفية طالب بالفرقة الثالثة قسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سيوفر مياه الرى ويعمل على القيام بإتمام عملية الرى السطحى بجواز جزور النبات كما يعمل على رش المبيدات والأسمدة باستخدام رشاش بزاوية قياسها 90 درجة.

وأضاف، حصلت على 63 دورة تدريبية فى المجال الزراعى من شركات مختلفة وجامعة الأزهر فرع أسيوط، ونقابة المهن الزراعية بحلمية الزيتون.