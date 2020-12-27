وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان بهذا الصدد أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولي وجه الضربة الجوية، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضمن نطاق محافظة كركوك مما أسفر عن مقل عنصرين من التظيم.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية عن انطلاق الصفحة الأولى من المرحلة الخامسة لعمليات "الوعد الصادق" لتفتيش مناطق جنوبي البصرة، حيث باشرت قوات قيادة الحرس وقوات من وزارتي الداخلية والدفاع والوكالات الأمنية والاستخبارية، عملياتها الأمنية الموسعة في هذا الإطار.