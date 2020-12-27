الإمارات تسجل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 201 ألف و836 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل حالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 657 حالة، مشيرة إلى شفاء 1265 حالة جديدة لمصابي الفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 178 ألفًا و672 حالة.
الإمارات تسجل 944 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 27 ديسمبر 2020 07:30 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 201 ألف و836 حالة.
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