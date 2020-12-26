وصول الجرعات الأولى من لقاح كورونا من شركتى فايزر وبايونتيك إلى باريس قبل يوم بداية حملة التطعيم

كتب أحمد علوى

وصلت الجرعات الأولى من اللقاح ضد Covid-19 الذي طورته شركة Pfizer الأمريكية وشركة BioNTech الألمانية يوم السبت إلى العاصمة الفرنسية باريس، و تم نقل 19500 جرعة من اللقاح الموجود في 3900 قنينة ، وفقًا لـ APHP ( المساعدة العامة لمستشفيات باريس)، في شاحنة مبردة قامت جاءت من مصنع فايزر شمال شرق بلجيكا.

وقال فرانك هويت ، رئيس قسم الصيدلة بمستشفيات باريس ، " إنه تاريخي ، هذه الجرعات الأولى على الإطلاق".

ومن المقرر ان يبدأ التطعيم غدا الأحد في فرنسا ، حيث توفي أكثر من 62 ألف شخص بعد إصابتهم بفيروس كورونا ، كما في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما ستجري مؤسستان عمليات التطعيم الأولى غدًا.

وتلقت مستشفى رينيه موريه في سيفران ، في سين سان دينيس ، بالفعل قوارير اللقاح الثلاثة ، في حين يجب أن يتلقى مركز شامبيلوت للشيخوخة ست قوارير في الصباح.