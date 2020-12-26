نائب رئيس "مصر العليا للكهرباء" يرأس اللجان الفنية لبحث شكاوى الموطنين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

زار المحاسب أسامة عباس نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للكهرباء ، ورئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة ، اليوم السبت ، شبكات الكهرباء بمحافظة الأقصر، رافقه خلالها محمد إبراهيم عضو المكتب الفنى بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس علاء العطار، مدير عام التشغيل، والمحاسب خالد بكري، مدير عام الشئون التجارية بقطاع الأقصر، حيث بدأت اللجان الفنية المشكلة من رئيس الشركة لسماع شكاوى المواطنين وبحثها ووضع الحلول المناسبة لها فى إطار التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وجاءت تلك الزيارة لقيادات شركة مصر العليا للكهرباء، فى إطار توجيهات المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا، بالتخفيف على المواطنين وتيسير إجراءات السداد لمستحقات الشركة، بما يحفظ حقوق الشركة ويراعى مصالح المواطنين.

ومن جانبه قال المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا، فى بيان صحفى، إن القيادة السياسية والحكومة ووزارة الكهرباء والسادة المسئولين بالشركة القابضة، أصدروا تعليمات واضحة بالاستجابة لشكاوى المواطنين وبحث مشاكلهم، وتيسير إجراءات سداد مستحقات الشركة، وتعميم نماذج التقسيط بمختلف الشبكات، موضحاً أن الشركة أنشأت مركزاً لإصدار الفواتير بمقر الشركة لأول مرة منذ إنشاء الشركة، وذلك لتحقيق السرعة والتحكم الكامل فى إصدار الفواتير بما يحقق مصلحة الشركة والمشتركين بمختلف المحافظات التابعة للشركة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى استجابة فورية لطلب المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لبحث شكاوى المواطنين، بشأن التخفيف عنهم والسماح بجدولة وتقسيط المديونيات المستحقة لشركة الكهرباء، وافق المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين وبحث الحالات الحرجة لذوى الدخل المحدود والاسر الاكثر فقرا بشكل خاص، مع التنفيذ العاجل لكافة القرارات التى سبق اتخاذها بشأن التيسير على المواطنين فى السداد ومراعاة ظروفهم.

وأمر رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بإحالة كل مسئول بالشركة خالف تلك التعليمات، ولم يتخذ الاجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم لتحقيق عاجل، كما أمر بتسيير لجان خاصة اعتبارا من الغد السبت لبحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وذلك فى إطار حرص الدولة على مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم ومنحهم كافة التيسيرات التى تساعدهم فى التمكن من سداد مستحقات الشركة بسهولة ومراعاة الحالات الخاصة من المواطنين ذوى الدخل المحدود والقرى والأسر الفقيرة.



قيادات كهرباء الأقصر خلال فحص شكاوى المواطنين



لجان فنية لبحث شكاوي الموطنين بشبكات الأقصر



نائب رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء يرأس اللجان الفنية لبحث شكاوي الموطنين