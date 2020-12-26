محافظ الأقصر يتفقد مدينة إسنا لمتابعة الوحدات الصحية وعدد من المشروعات

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمركز ومدينة أسنا جنوب المحافظة، صباح اليوم السبت، لمتابعة عدداً من المشروعات المنفذة، وذلك فى إطار جولاته الميدانية للمشروعات القومية بمدن المحافظة.

واستهل ألهم، جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بالدبابية بحضور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث أثنى محافظ الأقصر على مستوى النظافة بالأسرة والنظام المعمول به داخل الوحدة، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية بين رواد الوحدة، واللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحى.

وتوجه محافظ الأقصر لتفقد طريق مدخل مدينة إسنا الجارى إنهاء أعمال الرصف به والذى يبلغ طولة 600 متر، حيث وجه ألهم بسرعة إنتهاء الأعمال به من تركيب أسوار على الجانبين ليظهر بالمظهر اللائق.

وتفقد محافظ الأقصر، عدداً من المشروعات التعليمية التى تشرف عليها هيئة الأبنية التعليمية وهى عملية توسيع مدرسة النجوع قبلى الابتدائية، حيث تم إضافة 19 فصلا دراسيا جديداً بالمدرسة بتكلفة 6 مليون جنيه ليصبح أجمالى عدد الفصول بالمدرسة 32 فصلاً جديداً، بالإضافة للغرف الإدارية والمعامل.

كما تفقد أعمال توسعة مدرسة إسنا الثانوية الصناعية بنين والتى ستصبح 45 فصل بخلاف الورش وبها 7 تخصصات فنية بتكلفة 13 مليون جنيه، والتى من المقرر أن ينتهى الأعمال بها فى منتصف يناير المقبل.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروع تركيب خطوط الغاز الطبيعى بقريتى النجوع قبلى وبحرى والمقسمة لقطاعات وهى بالتوازى مع أرض اللواء وأرض الحديقة الدولية وبنى حميد ومنطقة عزبة الصالح والمستشفى الدولى الجديد والفارسية ومنطقة حمرا دوم والنواصر، وذلك بعد انتهاء الأعمال فى مدينة إسنا، ثم توجه محافظ الأقصر لمحطة الصرف الصحى رقم 1 والجارى أنشائها بسعة 60 لتر /ث، والتى من المقرر أن تخدم 15 ألف نسمة ، وستدخل الخدمة بنهاية يناير المقبل.

وخلال الجولة تفقد الطرق الجارى رصفها فى مركز إسنا وهى الشوارع التى تم أدخال كافة المرافق بها من صرف صحى وتركيب الغاز والكهرباء والمياه والتحول الرقمى شارع البحر وشارع طراد النيل ، وشارع السعودية الذى قارب على الإنتهاء من تركيب أعمال الصرف الصحى به، وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات فى المواعيد المحددة، كما توجه بكل الشكر للمواطنين على تحملهم أعمال التكسير بالشوارع أثناء العمل فى مشروع الصرف الصحى.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات.