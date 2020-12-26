ضبط مركز للدروس الخصوصية في حى وسط مدينة المنيا

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم خلال الجولة ضبط مركز للدروس الخصوصية بحى وسط المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق فى هذا الشأن، ورافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وكان محافظ المنيا، قد وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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