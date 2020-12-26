اليوم السابع
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السبت، 26 ديسمبر 2020 04:38 م
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ضبط مركز للدروس الخصوصية في حى وسط مدينة المنيا

السبت، 26 ديسمبر 2020 04:30 م
ضبط مركز للدروس الخصوصية في حى وسط مدينة المنيا مركز للدروس الخصوصية بحى وسط مدينة المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم خلال الجولة ضبط مركز للدروس الخصوصية بحى وسط المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق فى هذا الشأن، ورافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

 

وكان محافظ المنيا، قد وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


الدروس الخصوصية

مراكز الدروس الخصوصية

اغلاق مركز للدروس الخصوصية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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