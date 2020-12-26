اليوم السابع
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رئيس مجموعة العمل الليبى: كان يجب التفاف الجميع حول مبادرة القاهرة

السبت، 26 ديسمبر 2020 01:35 ص
رئيس مجموعة العمل الليبى: كان يجب التفاف الجميع حول مبادرة القاهرة الجيش الليبى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطنى الليبى، إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى، تحدث بالأمس عن ضرورة المواجهة ضد المرتزقة، وخاصة أنه لم يتحدث منذ إعادة انتشار القوات المسلحة الليبية لحماية موارد الليبيين وثرواتهم وانطلاق مبادرة القاهرة التى حضرها رئيس مجلس النواب وأطلقها الرئيس السيسى، وهى المبادرة التي كان يجب أن يلتف حولها الجميع وعيّن الخطوط الحمراء للمستعمر التركى الذى يحتل غرب البلاد.
 
وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه اليوم فقط هبطت ثلاث طائرات، تحمل السلاح والذخائر والمرتزقة، وحدث تحرك القوات الميليشية والمرتزقة السوريين من قواعدهم، ووصلوا إلى زمزم والقداحية، وهذه المناطق لا تبعد عن سرت ومناطق القوات الليبية أقل من 10 كيلو مترات، وهذا اعتبر اختراق خطير للغاية لأنه ينبأ عن استعدادات كبرى للتحرك لمهاجمة القوات المسلحة فى سرت والجفرة. 
 
ودعا القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر كافة وحدات القوات المسلحة للاستعداد بشكل دائم لطرد المستعمر التركي المحتل بالإيمان والسلام، موضحا أن المواجهة مع المرتزقة الأتراك حتمية في ظل تحشيد تركيا للمرتزقة وبناء القواعد العسكرية فى ليبيا، موضحا أن أنقرة لديها أطماع للسيطرة على حقول النفط الليبى.
 
طالب حفتر فى كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال الوطنى الليبى، الخميس، كافة أبناء الشعب بالتكاتف مع القوات المسلحة لدحر الاستعمار التركى الذى ينتهك سيادة الأراضى الليبية، مؤكدا أنه لا خيار أمام الليبيين إلى بتحرير الأراضى الليبية من العدو التركى.

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