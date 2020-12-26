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خالد المحجوب: لن نبقى صامتين نشاهد نهب الأتراك الممنهج لثرواتنا

السبت، 26 ديسمبر 2020 01:34 ص
خالد المحجوب: لن نبقى صامتين نشاهد نهب الأتراك الممنهج لثرواتنا اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية، إن كلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى بمناسبة عيد الاستقلال الوطنى الليبى جاءت لتتوافق مع طبيعة القوة الموجودة والتي تدل على جاهزية القوات المسلحة، مؤكدا: لن نرضى ببقاء الأتراك وقواعدهم العسكرية ولن يتم السكوت على هذا الوضع.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لما جبريل،: لن نرضى أن تكون حرية ليبيا منقوصة، ولا يمكن أن نبقى صامتين نشاهد ما يفعله الأتراك من نهب ممنهج لثروات البلاد. 
 
وأكد أنه لم يتم سحب أي جندى من المحاور للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال الوطنى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل بالمعركة وكانت الأمور واضحة ولا يمكن ترك الجبهة بدون مقاتلين لأن ذلك يؤثر على الجبهة.
 

ليبيا

خالد المحجوب

تركيا

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