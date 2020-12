ترامب يحهز كلمة للجنود بمناسبة عيد الميلاد.. ويؤكد: الإعلام المزيف غير مدعو

أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر، إنه يجهز كلمة للجنود الأمريكيين خارج البلاد لتهنئتهم بعيد الميلاد.. وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "نجهز لإلقاء خطاب قصير لأعضاء الخدمة من جميع أنحاء العالم، إنه احتفال بعيد الميلاد، مؤتمر عبر الفيديو، ولم تتم دعوة الإعلام المزيف!".

Going now to make a short speech to service members from all over the world. It is a celebration of Christmas. Video Conference - Fake News not invited!