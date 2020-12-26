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ترامب يحهز كلمة للجنود بمناسبة عيد الميلاد.. ويؤكد: الإعلام المزيف غير مدعو

السبت، 26 ديسمبر 2020 01:27 ص
ترامب يحهز كلمة للجنود بمناسبة عيد الميلاد.. ويؤكد: الإعلام المزيف غير مدعو ترامب وعائلته
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر، إنه يجهز كلمة للجنود الأمريكيين خارج البلاد لتهنئتهم بعيد الميلاد.. وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "نجهز لإلقاء خطاب قصير لأعضاء الخدمة من جميع أنحاء العالم، إنه احتفال بعيد الميلاد، مؤتمر عبر الفيديو، ولم تتم دعوة الإعلام المزيف!".


وفي وقت سابق، أكد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن الانتخابات الأمريكية شهدت أكبر عملية احتيال على الناخبين، وغرد ترامب على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "بعد رؤية الاحتيال الهائل على الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أختلف مع أى شخص يعتقد أنه لا توجد حاجة على الفور إلى مستشار خاص قوى وسريع وعادل، كانت هذه أكثر الانتخابات فسادًا في تاريخ بلادنا، ويجب فحصها عن كثب".

وقد شاركت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، متابعيها بصورة لها وهى بجوار ترامب فى البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، لاحتفالاتهم بأعياد الميلاد الكريسماس، بعدسة أندريا هانكس.

ونشرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية صورتها الرسمية من احتفالات عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى بجوار زوجها ويرتدون الملابس الكلاسيكية الرسمية.


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