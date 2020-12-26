انقطاع المياه عن مناطق بشبين القناطر بالقليوبية لمدة 6 ساعات غدا بسبب عطل

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه القليوبية، انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبين الكرم بسبب عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500مم زهر مرن بمدينة شبين القناطر.

وأوضحت الشركة، أن المناطق التى سيتم قطع المياه عنها هي (الوكلاء- الدلتا- عزبة ابوخضرة) لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الأحد 27/12/2020 وحتي الساعة الثالثة عصرا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.