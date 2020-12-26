اليوم السابع
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انقطاع المياه عن مناطق بشبين القناطر بالقليوبية لمدة 6 ساعات غدا بسبب عطل

السبت، 26 ديسمبر 2020 03:24 م
انقطاع المياه عن مناطق بشبين القناطر بالقليوبية لمدة 6 ساعات غدا بسبب عطل انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه القليوبية، انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبين الكرم بسبب عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500مم زهر مرن بمدينة شبين القناطر.
 
وأوضحت الشركة، أن المناطق التى سيتم قطع المياه عنها هي (الوكلاء- الدلتا- عزبة ابوخضرة) لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الأحد 27/12/2020 وحتي الساعة الثالثة عصرا.
 
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.
 
 

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