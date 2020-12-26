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الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 14 امس الجمعة

السبت، 26 ديسمبر 2020 07:00 ص
الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 14 امس الجمعة كورونا فى الصين
كتب: أحمد علوى

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 12 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وأضافت أن ستا من الحالات الثماني الأخرى المحلية سُجلت في إقليم لياونينغ في الشمال الشرقي واثنتين في العاصمة بكين.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 19 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من 17 حالة مماثلة في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 


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كورونا

كورونا فى الصين

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