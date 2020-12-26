اليوم السابع
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الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان بنسبة 95% بتكلفة 55 مليون جنيه.. صور

السبت، 26 ديسمبر 2020 05:00 ص
الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان بنسبة 95% بتكلفة 55 مليون جنيه.. صور الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان
الشرقية- فتحية الديب

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مدينة العاشر من رمضان هى مدينة تقع بمحافظة الشرقية، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وتعد من أكبر المدن الصناعية الجديدة، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية بغرض توفير فرص عمل للشباب، وكذلك لاستقطاب الزيادة السكانية إلى خارج القاهرة ومن الوادى الضيق إلى أفق أوسع وأرحب وتتكون من مجاورات، ويبلغ إجمالى عدد سكانها 750 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد المترددين عليها 400 ألف، وقد شهدت المدينة خلال العام الماضى تنفيذ أكثر من 20 مشروع تنموى خدمة لخدمة أبناء المدينة، من هذه المشروعات إنشاء قسم شرطة العاشر الجديد، بتكلفة 55 مليون جنيه مصري.

وقام "اليوم السابع" بجولة داخل المبنى بعد الانتهاء منه واصطحبنا فيها المهندس "محمد عيسى، مدير عام التنفيذ وإدارة الخدمات بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

أكد المهندس محمد عيسى، مدير عام التنفيذ وإدارة الخدمات بجهاز مدينة العاشر من رمضان، أن مبنى قسم ثالث العاشر من رمضان الجديد، يعد أحد المشاريع التنموية الكبيرة والهامة بالمدينة، يميز بالوقوع فى موقع جغرافى، بجوار مبنى الشهر العقارى الجديد ومولين، يخدم المحور الشرقى سكان الأحياء العاشر والحادى عشر والخامس عشر، والسادس عشر.

وتابع مدير عام التنفيذ وإدارة الخدمات بجهاز العاشر من رمضان، أن مبنى قسم ثالث العاشر من رمضان، تم بناءه على مساحة أربعة أفدنة، بتكلفة مالية تبلغ 55 مليون جنيه مصري، ويتكون من مبنى رئيسى خاص بالقسم ومبنى سجل مدنى ومبنى تصريح عمل، ومبنى الجنود ومبنى السجن، والموقع العام للسجن، بالإضافة لوجود مسجد.

فيما أوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المشرف على خليج السويس، لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من المشروع بنسبة 95% وبدأ البناء فيه فى يناير من عام 2019، وحاليا فى مرحلة إنهاء التشطيبات، وسوف يتم تسليمه إلى مديرية أمن الشرقية، ليتم افتتاحه فى أعياد الشرطة القادم فى الخامس والعشرين من شهر يناير 2020، لوضع خطة لتشغيل القسم، وتخفيف الضغط على قسمى أول وثان العاشر من رمضان.

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان، تشهد طفرة تنموية من حيث تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والهامة فى كافة المجالات، لخدمة أبناء المدينة، وأغلب المشروعات جار الانتهاء منها وتسليمها للجهات المختصة لبدء تشغيلها، منها إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، وقسم مرور العاشر من رمضان، وتوصيل المرافق بالأراضى والمصانع الجديدة وغيرها من المشروعات التى تم افتتاحها منها نظام مراقبة مدينة العاشر من رمضان بالكاميرات، ومقر جديد ومتطور للشهر العقارى.

الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان (1)
 
الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان (2)
 
الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان (3)
 
الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان (4)
 
الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان (5)
 
الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان (6)
 
الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان (7)
الانتهاء من بناء قسم ثالث العاشر من رمضان (8)

قسم ثالث العاشر من رمضان

انشاء قسم ثالث العاشر من رمضان

جهاز مدينة العاشر من رمضان

مديرية امن الشرقية

مصر

اخبار مصر

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