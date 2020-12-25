محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها

بورسعيد – السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة والشركات المنفذة للمشروعات.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة، منها ميناء بورسعيد البري وشارع البترول والرحاب.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، مؤكدًا تذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال الجارية.