ووفقا لسلطات المطار بكوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، هبطت طائرة شحن تابعة لشركة فيديكس الأمريكية وعلى متنها اللقاحات في مطار إنتشون الدولي غرب سول من ممفيس اليوم، موضحة أنه تم نقل الشحنة التي يُعتقد أنها تحتوي على 1,000 جرعة من اللقاح إلى مستشفى داخل معسكر همفريز المقر العسكري الأمريكي الذي يقع على بعد 70 كيلومترا جنوب سول.



ويتمركز في كوريا الجنوبية ما يبلغ عدده 28 ألف جندي أمريكي، لردع أي عدوان من كوريا الشمالية، وهو الإرث الذي خلفته الحرب الكورية 1950-53 التي انتهت بهدنة، لا معاهدة سلام.