فوز المستشار محمد أبو سيف برئاسة نادى قضاة أسيوط للمرة الثانية على التوالى

أسيوط- هيثم البدرى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة بأسيوط، فوز المستشار محمد أبوسيف برئاسة النادى للمرة الثانية على التوالى، حيث جرت الانتخابات على مقعد الرئيس بين كلا من المستشار على المرغنى نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد مصطفى أبوسيف رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس النادى الحالى.

وما زال الفرز مستمرا على مقعد المستشارين لاختيار أربعة أعضاء من عدد المرشحين 9 وتشمل كل من المستشارون محمد فتحى صادق، نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومصطفى أبو القاسم زيدان، وأحمد عيسى كدوانى وإبراهيم أبو شقة ومعتز شعيب وعمر غانم ومحمد عبد الحافظ وهشام قرشى ومحمد الليثي.

وعلى مقعد القضاة ورؤساء المحاكم لاختيار أربعة أعضاء من إجمالى المرشحين بين كلا من المستشارون طاهر أبو زيد ومحمود يحيى ومعاذ الحسينى وحمدى الطويل ومحمد نعمان الحاوى وحماد أحمد، وأحمد عبد الراضى ثابت وجعفر حجازى.

وعلى مقعد النيابة العامة لاختيار أربعة أعضاء من عدد المرشحين 8 وتشمل كل من المستشارون خالد الطاهر ومحمود طايع وعمر الخشاب ومحمود نادى ومحمد المراعى ومحمود عوض شراقة ومحمد ماهر ومحمد الشويخ.

يذكر أن الجمعية العمومية لنادى قضاة أسيوط حوالى 780 قاضيا لهم حق التصويت اليوم.