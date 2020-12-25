روسيا تسجل 563 وفاة و29 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

إبراهيم حسان

سجلت روسيا، 563 حالة وفاة، و29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن روسيا ستنتج 30 مليون جرعة من اللقاح المحلي (سبوتنيك - V) المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بحلول يونيو القادم، مضيفا في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة (سبوتنيك) الروسية أمس الخميس، أنه سيتم إنتاج أكثر من 2.5 مليون جرعة في ديسمبر، وأقل قليلاً للاستخدام المدني.. لكن في يناير المقبل، وفقًا للخطط التي تم تعديلها ووضعها من قبل الشركات في نوفمبر الماضي، سيتم إنتاج 3.5 مليون، ثم 18 مليون جرعة بحلول أبريل حتى نصل إلى 30 مليون جرعة بحلول يونيو.. لكن لدي بعض التفاؤل بأن ذلك يمكن أن يحدث بشكل أسرع".