اليوم السابع
Ads
السبت، 26 ديسمبر 2020 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على نتائج انتخابات نادى قضاة أسيوط

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 10:01 م
تعرف على نتائج انتخابات نادى قضاة أسيوط المستشار أحمد عبد الراضى
أسيوط - هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار عبدالحميد نيازى فوز 4 من القضاة على مقاعد القضاة، وهم القاضى أحمد عبد الراضى ثابت الرئيس بمحكمة أسيوط، والذى خاض الانتخابات ثلاث مرات فى آخر ستة أعوام حصل فيهما على أعلى الأصوات.

كما أعلنت اللجنة أيضاً فوز كلاً من القاضى طاهر أبو زيد والقاضى محمود يحيى، والقاضى معاذ الحسينى على نفس المقاعد، حيث من المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط من رئيس، و4 مستشارين، و4 قضاة، و4 من النيابة العامة.

 


اسيوط

انتخابات نادي القضاة

قضاة اسيوط

اخبار اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة