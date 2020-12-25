تعرف على نتائج انتخابات نادى قضاة أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار عبدالحميد نيازى فوز 4 من القضاة على مقاعد القضاة، وهم القاضى أحمد عبد الراضى ثابت الرئيس بمحكمة أسيوط، والذى خاض الانتخابات ثلاث مرات فى آخر ستة أعوام حصل فيهما على أعلى الأصوات.

كما أعلنت اللجنة أيضاً فوز كلاً من القاضى طاهر أبو زيد والقاضى محمود يحيى، والقاضى معاذ الحسينى على نفس المقاعد، حيث من المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط من رئيس، و4 مستشارين، و4 قضاة، و4 من النيابة العامة.