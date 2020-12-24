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وفيات كورونا فى البرازيل تقترب من 190 ألفا و58428 إصابة جديدة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 10:23 م
وفيات كورونا فى البرازيل تقترب من 190 ألفا و58428 إصابة جديدة البرازيل
رويترز

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قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت اليوم الخميس 58428 إصابة جديدة بفيروس كورونا و762 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و423 ألفا و945، والوفيات 189 ألفا و982.

 


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