نائب مدير النجيلة سابقا يكشف إصابته بكورونا مرتين: الثانية أقل حدة من الأولى

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة سابقا، إنه ظل لمدة شهرين في مستشفى العزل بالنجيلة لم يتلق أية إجازة منها منذ ظهور الجائحة في نهايات شهر فبراير الماضى، إلا أنه وأثناء إسعافه لأحد مصابي الفيروس الحاضرين إلى المستشفى أصيب، ما ألزمه أخذ إجازة من أجل عزل نفسه منزليا لحين تماثله للشفاء والعودة مرة أخرى إلى مهام عمله.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن سبب إصابته بفيروس كورونا جاء بعدما قام بمساعدة أحد المرضى الحاضرين إلى المستشفى وتعامل معه على الفور دون اتخاذ الإجراءات الوقائية، وبعد يومين شعر بالإصابة بالفيروس، مضيفا أنه يعمل حاليا في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، ولكن إدارة المستشفى ارتأت عمله بعيدا عن مهام علاج مصابي فيروس كورونا حتى الآن.

وأكد أن إصابته الثانية لفيروس كورونا جاءت بعد تعامله مع أحد مصابي الفيروس ومعه مرافق، حيث قام نجل الرجل المصاب بالحديث معه لفترة دون ارتداء الكمامة وبعد ذلك الموقف بـ10 أيام تبين إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، مؤكدا أن المرة الثانية كانت أقل حدة من المرة الأولى، مضيفا أنه نجح في إحدى المرات فى إنقاذ حالة مصابة بفيروس كورونا من خلال إعطائه كهرباء لإنعاش القلب، ليعود المريض إلى الحياة ويتوفى بعدها بـ6 أيام.