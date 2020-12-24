سفير جيبوتى بالقاهرة يستقبل رئيس جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

استقبل سفير جيبوتي لدى مصر محمد ظهر حرس، الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، وذلك بحضور خديجة إدريس مستشارة السفير، والدكتور وليد العشرى مدير المركز الإعلامي بجامعة طنطا، وذلك فى إطار الاستعدادات لسفر وفد جامعة طنطا إلى جيبوتي يوم 17 يناير المقبل.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن مصر استعادت دورها الريادى فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسي، وأن جامعة طنطا تسعى لخدمة الأشقاء فى إفريقيا من خلال فرعها الذى سيتم إنشائه بالتعاون مع جامعة جيبوتي.

قدم السفير الجيبوتي التهنئة للدكتور محمود ذكى على توليه مهام منصب رئيس جامعة طنطا، متمنياً له التوفيق، كما أكد حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاكاديمي مع جامعة طنطا لما لها من مكانة مرموقة، وما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية ومجتمعية معترف بها دوليًا.