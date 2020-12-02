وقالت السلطات الصحية الفرنسية ، حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 571ر1 حالة دخول جديدة بالمستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 1257 حالة أول أمس الإثنين.



وأكدت السلطات الصحية الفرنسية أنه يوجد حاليا 611ر27 مريضا مصابا بكوفيد-19 داخل المستشفيات في فرنسا مقابل 229ر28 حالة أمس الثلاثاء.



وكانت الإحصاءات الصادرة عن السلطات الصحية في فرنسا قد أظهرت أمس الثلاثاء تسجيل حصيلة يومية تقل عن 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، حيث رصدت 8083 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهو ارتفاع كبير من 4005 حالات أول امس /الإثنين/، لكنه يبقى دون مستوى العشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي. ولم يحدث، منذ منتصف سبتمبر الماضي، أن قل عدد الإصابات اليومية بالفيروس عن 10 آلاف حالة.



يذكر أن عدد الوفيات في فرنسا بسبب عدوى كوفيد-19 ارتفع بواقع 775 إلى 53506 حالات وبلغ المتوسط المتحرك للوفيات في سبعة أيام 467، منخفضا عن مستوى 500 حالة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



يشار إلى أن إجمالي الإصابات في فرنسا بلغت مليونين و230571 حالة ، وهي خامس أعلى حصيلة في العالم.