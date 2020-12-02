اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:29 م
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خلال اجتماعه بمديرى التنسيقات الإدارية..

وكيل تعليم القليوبية: الإلتزام بالحيدة والشفافية ولا مجال للوساطة والمجاملات

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:35 ص
وكيل تعليم القليوبية: الإلتزام بالحيدة والشفافية ولا مجال للوساطة والمجاملات جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إجتماعا بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام ومحمد خميس مدير عام الشئون المالية والإدارية وياسر عبد المحسن مدير إدارة الشئون القانونية ومحمود طنطاوى مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد حسن مدير إدارة العلاقات العامة ومديرى التنسيقات الإدارية بالمديرية لوضع أسس وأليات العمل خلال الفترة المقبلة وفق الضوابط القانونية المحددة والقرارات المنظمة.
 
حاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الإجتماع على الإلتزام بالقرارات وبالمواعيد القانونية في كافة الإجراءات، والإلتزام التام بالحيدة والشفافية و الحفاظ على سرية العمل.
 
وأكد، أنه لا مجال للوساطة ولا الاستثناءات ولا للمجاملات في العمل بالمخالفة للقانون .
 
 

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