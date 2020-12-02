اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:15 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية اليونانى يشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السيسى إلى أثينا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:07 م
وزير الخارجية اليونانى يشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السيسى إلى أثينا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس
أ ش أ

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أشاد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أثينا خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الماضي، وما عكسته من توافق في الرؤى ووجهات النظر بين القيادة السياسية في الدولتيّن، لا سيما بشأن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المُشتركة. 
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير إسماعيل خيرت سفير مصر لدى اليونان، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اليوناني لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي إلى أثينا، وما تضمنته تلك الزيارة من اتفاق الجانبين على تعزيز سبل التعاون الثنائي في شتى المجالات.
كما أثنى ديندياس على قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع مصر واليونان، والتنسيق المستمر بينهما على مختلف الأصعدة.
وبحث السفير خيرت، خلال اللقاء مع الوزير اليونانى، آخر المُستجدات الخاصة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلديّن.


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