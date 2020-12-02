اليوم السابع
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والد ضحية الطعن بقرية السيفا: المتهم تتبع ابنى وجرى وراه 200 متر لطعنه

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:30 م
والد ضحية الطعن بقرية السيفا: المتهم تتبع ابنى وجرى وراه 200 متر لطعنه الحاج عبد العظيم والد طبيب ضحية حادث الطعن
القليوبية إبراهيم سالم

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قال عبد العظيم محمد حامد يوسف، والد الطبيب "ضياء" ضحية حادث طعن 6 أشخاص بقرية السيفا بطوخ، إن المتهم "أحمد" كان متربصا بنجله، حيث أنه كان يحقد على نجله لأنه دخل كلية طب الأزهر على الرغم من صعوبة المناهج الأزهرية بالإضافة إلى تميزه وحصوله على تقدير امتياز كل عام، حيث أن المتهم من نفس عمر ابنه لكنه دخل كلية العلوم، وهو ما زرع الحقد بداخل المتهم تجاه ابنه.

وتابع والد الطبيب ضحية الطعن بقرية السيفا لـ"اليوم السابع"، أن المتهم جرى وراء نجله ما يزيد عن 200 متر، يحمل "سكينتان"، مضيفا: "ابنى أول ما قابله المتهم عوره فى رقبته، فابنى هرب، فجاء المرحوم الحاج محمد وشخص آخر بالقرية للدفاع عن ابنى فطعنهما هذا المتهم وأودت بحياة الحاج محمد على الفور، وأصيب الشخص الآخر ببطنه وحاليا يرقد بالرعاية المركزة، وأنطلق مرة أخرى وراء ابنى".

وأوضح: "ابنى حاول الهرب منه فحاول الاختباء داخل سوبر ماركت إلا أن المتهم تهجم على صاحب المحل وزوجته ثم تهجم على ابنى وظل يطعنه بصدره عدة طعنات".

واستطرد، أن المتهم سوى تماما وليس مريضا نفسيا كما ادعت أسرته حتى يحصل على حكم بسيط بالواقعة، قائلا: "الجانى مش مجنون ولا حاجة ولا مريض نفسى حتى، هو كان عنده حقد من ابنى، حتى هو خلص كلية العلوم ولا توجد عليه أية شبهات".

فيما كشف التحقيقات، أن الأهالى وشهود العيان وأسر الضحايا شككوا فيما تردد بشأن مرض المتهم النفسى "أحمد.ج" بينما دفعت أجهزة الأمن بقوة أمنية لملاحظة الحالة بالقرية تحسبا لحدوث صدام بين أسر الضحايا وأسرة المتهم، وطالب الأهالي بالقصاص العادل من المتهم ودشن الشباب هاشتاج علي مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أحمد جمال عاقل مش مجنون"، مؤكدين أنه كان يقصد قتل طالب الطب وظل يطارده مسافة طويلة حتى أجهز عليه بعدة طعنات وأصاب كل من حاول منعه.

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

حزن وبكاء والد طبيب قرية السيفا
حزن وبكاء والد طبيب قرية السيفا

 

 
خلال لقاء والد ضحية حادث الطعن برقية السيفا
خلال لقاء والد ضحية حادث الطعن برقية السيفا

 

دموع والد طبيب قرية السيفا على رحيل نجله
دموع والد طبيب قرية السيفا على رحيل نجله

 

والد الطبيب المتوفى مع محرر اليوم السابع
والد الطبيب المتوفى مع محرر اليوم السابع

 

والد طبيب قرية السيفا يحكى الواقعة لمحرر اليوم السابع
والد طبيب قرية السيفا يحكى الواقعة لمحرر اليوم السابع

 


حادث طعن بقرية السيفا

طوخ

مدينة طوخ

قرية السيفا

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