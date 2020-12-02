محافظ الإسكندرية: العقار المنهار مبنى منذ 1941 ويوجد 2400 منزل آيل للسقوط..فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عقار محرم بك المنهار مساء اليوم مبنى منذ عام 1941، وقد صدر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000 حتى الآن، مضيفا أنه مكون من دور أرضى و3 طوابق عليا ويسكن به أسرتين وعدد بإجمالى 9 أفراد .

وأضاف المحافظ لـ"اليوم السابع:، أن هناك طفلين نجيا من الحادث وذلك لخروجهم من العقار قبل انهياره وتم استخراج 3 جثث، وجارى البحث عن بقية المفقودين تحت أنقاض العقار، مضيفا أن كل الجهات التنفيذية والحماية المدنية تعمل على انقاذ الضحايا الموجودين أسفلها .

وقال الشريف إن المحافظة قامت بتجهيز شقق إيواء مجهزة بكل وسائل الإعاشة في حالة خروج أى أحياء أو في حالة تضرر المبانى المجاورة للعقار المنهار، موضحا أن رئيس الوزراء طلب حصر كامل بكافة المنازل الإيلة للسقوط.

وأشار المحافظ إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء أن 2400 منزل عمرها تخطى 75 عاما، وأيلة للسقوط بسبب التغيرات الجوية والظروف الآخرى .