ضبط 250 شيشة وغلق 3 مقاهى وتحرير 12 محضر لمخالفة قرار الغلق بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،مع الأجهزة الأمنية المختصة ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، تطبيق قرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة باليوم الأول من قرار الغلق من الساعة الـ 10 مساءً، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 10 مساءً حتى الـ 7 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث قام الهجان بجولة مفاجئة لحي شرق شبرا الخيمة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، حيث تم المرور على المحلات وتم تحرير 12 محضر مخالفة لمحلات مخالفه لقرار الغلق من بينها صالونات حلاقة وسيبرات، كما تم غلق 3 مقاهى حيث تم ضبط ما يقرب من 250 شيشة حيث تم مصادرتها بالاضافة الى ضبط 300 كرسى يتسبب فى اشغال للطريق العام، حيث وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، علي تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء؛ ينص علي أن مواعيد فتح المحال التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفاً) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواي (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار 24 ساعة صيفاً وشتاء.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءا (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

وتستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.