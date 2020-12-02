"صحة الأقصر" تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وناشدت مديرية الصحة، في بيان صحفى، كافة المواطنين بالتوجه إلي أقرب مستشفي في حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وفي نفس السياق أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر عن توافر خدمة تطعيم الانفلونزا الموسمية وهو لقاح الانفلونزا الموسمية 2020_2021 " رباعي التكافؤ" منذ عده أيام، وذلك في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية وحيث تعتبر مواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، حيث أن اللقاح يعتبر أحد أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث الاستعداد لاحتماليه ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الاكثر عرضة لفيروس الانفلونزا أو فيروس كورونا المستجد.