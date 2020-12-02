"صحة الأقصر" تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أهابت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والحرص علي غسل اليدين بالماء والصابون والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حيث أن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا بتوخي الحذر الشديد لمنع الاصابة و انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وناشدت مديرية الصحة، في بيان صحفى، كافة المواطنين بالتوجه إلي أقرب مستشفي في حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفي نفس السياق أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر عن توافر خدمة تطعيم الانفلونزا الموسمية وهو لقاح الانفلونزا الموسمية 2020_2021 " رباعي التكافؤ" منذ عده أيام، وذلك في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية وحيث تعتبر مواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، حيث أن اللقاح يعتبر أحد أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث الاستعداد لاحتماليه ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الاكثر عرضة لفيروس الانفلونزا أو فيروس كورونا المستجد.
وقالت المديرية، فى بيان صحفى، أنه يتوفر اللقاح في كل من : "مكتب صحه ثاني بالبندر - مكتب صحه مركز اسنا"، حيث يتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمه الوقائية بقيمة 50 جنيها للجرعة ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.
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