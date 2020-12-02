اليوم السابع
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"صحة الأقصر" تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:12 م
"صحة الأقصر" تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا صحة الأقصر - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أهابت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والحرص علي غسل اليدين بالماء والصابون والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حيث أن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا بتوخي الحذر الشديد لمنع الاصابة و انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وناشدت مديرية الصحة، في بيان صحفى، كافة المواطنين بالتوجه إلي أقرب مستشفي في حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
 
وفي نفس السياق أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر عن توافر خدمة تطعيم الانفلونزا الموسمية وهو لقاح الانفلونزا الموسمية 2020_2021 " رباعي التكافؤ" منذ عده أيام، وذلك في إطار تعليمات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية وحيث تعتبر مواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، حيث أن اللقاح يعتبر أحد أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث الاستعداد لاحتماليه ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الاكثر عرضة لفيروس الانفلونزا أو فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية، فى بيان صحفى، أنه يتوفر اللقاح في كل من : "مكتب صحه ثاني بالبندر - مكتب صحه مركز  اسنا"، حيث يتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمه الوقائية بقيمة 50 جنيها للجرعة ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.

 


 

 


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الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

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