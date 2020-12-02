اليوم السابع
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سكرتير محافظة الغربية يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع تمكين الشباب

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:04 م
سكرتير محافظة الغربية يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع تمكين الشباب اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع تمكين الشباب
الغربية - مصطفى عادل

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اجتمع اللواء مهندس شاكر يونس ، سكرتير عام محافظة الغربية ، باللجنة التنسيقية لمشروع تمكين الشباب ونشر الوعى الصحى فى مجال الصحة الانجابية، والتى يترآسها بعضوية كلا من، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى، ووكيل وزارة الصحه بالغربية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس ادارة الجمعية المصريه لتنظيم الأسره، ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات.

و تحدث الدكتور طلعت عبد القوى ، رئيس مجلس ادارة الجمعيه المصرية لتنظيم الأسرة ، عن أهمية نشر الوعى لدى الشباب وذويهم حول موضوعات الصحة الانجابية وتنظيم الأسره، مشيراً أن المشروع بدأ منذ عام 2004 وهو الان بكامل قوته فى كافة المحافظات والغربية بالأخص  ،

وقال يونس  ، إن هناك العديد من الأثار السلبية لمشكلة الزيادة السكانية ، التى تعتبر المشكلة الأولى التى تواجه جهود التنمية فى مصر حيث تؤثر هذه الزيادة سلباً على الفرد والمجتمع ، لافتا الى أن الدولة تعمل حاليا على إعادة توزيع الكثافة السكانية فى المدن الجديده وتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة .


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