دخول رئيسة مجلس الاتحاد الروسى الحجر الصحى إثر اختلاطها بمصاب بكورونا

أ ش أ

دخلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) فالنتينا ماتفينكو حجرا صحيًا ذاتيا بعد اختلاطها بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم مجلس الاتحاد أندري ياتسكين - في بيان اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن ماتفينكو بدأت عزلا صحيا ذاتيا بعد أن ثبتت إصابة شخص بالفيروس اختلطت معه في وقت سابق".

ومن جهته، أعلن رئيس غرفة الرقابة المالية الروسية أليكسي كودرين، على صفحته بموقع (تويتر)، إصابته بفيروس كورونا ودخوله في حجر صحي.

وحول الاستفسارات حول اختلاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولين الكبيرين، اللذين أعلنا بدء عزل صحي ذاتي، ذكر الكرملين أن بوتين لم يعقد اجتماعات شخصية مع رئيس غرفة الرقابة المالية، كما لم يتصل شخصيًا برئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأمن القومي الروسي تعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.