السودان يؤكد أن الموازنة الجديدة تركز على قطاعى الصحة والتعليم

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أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن موازنة عام 2021 تستهدف التركيز على قطاعي الصحة والتعليم مع الاستمرار في برنامج دعم الأسر.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاربعاء، أن الموازنة تستهدف أيضا إحاطة وزارة المالية بجميع إيرادات الدولة، وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام، ومراجعة كافة القوانين التي تحول دون ذلك وغيرها من الموجهات العامة المستهدفة.

وأشارت إلى أن الموازنة هذا العام تُعد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتواجه تحديات كبيرة منها تحقيق متطلبات السلام وتطبيقها على أرض الواقع كمشروعات تحقيق الاستقرار للنازحين وعودتهم إلى مناطقهم، إضافة إلى تحدي جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد السوداني، الذي يعاني من تشوهات كبيرة، بجانب ظروف إقليمية جراء اندلاع الحرب ونزوح بعض اللاجئين للسودان.

وشددت وزارة المالية على الوحدات والهيئات الحكومية ضرورة الإسراع في تسليم مقترحاتها حتى يتسنى الالتزام بالجدول الزمني، المقرر أن تقدم فيه الوزارة المسودة الأولى من الموزانة لمجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري.