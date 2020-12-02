السكرتير المساعد لسوهاج يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير 200 حضانة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم، فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعيات "تحسين أوضاع المرأة والطفل، وحواء المستقبل، وخير وبركة"، وعدد 58 جمعية أهلية شريكة لتنمية المجتمع بسوهاج؛ لتطوير 200 قاعة مستهدفة بالمرحلة الأولى، ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة "مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

ونقل "القاضي" خلال كلمته تحية المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح البروتوكول وتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تطوير حضانات الجمعيات الأهلية ورفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج إن المديرية قامت بترشيح القاعات المستهدفة وفقا لمعايير التطوير للبدء في التنفيذ فور توقيع البروتوكول الذى يستهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للحضانات، وتحديث الأثاث والتجهيزات والألعاب الملائمة للأطفال، وكذلك رفع قدرات المشرفين والميسرين والعاملين في مجال الطفولة، بالإضافة إلى رفع قدرات ودرجة الوعي لدى الأسر باحتياجات الطفولة المبكرة نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا.